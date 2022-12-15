Newsweek: Глава Минобороны Украины Резников заявил о скором начале зимнего наступления ВСУ

Украинский министр обороны сообщил, что войска страны зимой пойдут в новое наступление.

Глава Украинского оборонного ведомства Резников дал интервью известному журналу Newsweek и рассказал о зимних планах ВСУ.

По словам Резникова, которые передает издание, Вооруженные силы Украины не намерены останавливать свои действия зимой.

Он заявил, что войска продолжат наступать на российские позиции и в зимний период.

"Моя личная оценка такова: наши вооруженные силы не планируют останавливаться. Нам просто нужно подождать, пока земля станет менее сырой", - заявил Резников.