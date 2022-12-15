Резников: ВСУ в скором времени начнут зимнее наступление
2022-12-15 14:26
Глава украинского оборонного ведомства заявил, что ВСУ пойдут в наступление.
Украинские Вооруженные силы готовятся начать зимнее наступление. Сейчас они ждут лишь соответствующих погодных условий.
Об этом в интервью Newsweek сообщил глава Министерства обороны Украины Алексей Резников. По его словам, Украина ждет, чтобы земля стала менее сырой.
"Моя личная оценка такова: наши вооруженные силы не планируют останавливаться. Нам просто нужно подождать, пока земля станет менее сырой", - заявил он.
Опубликовано: Николай Скира
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Наталья
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