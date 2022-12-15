NamX и Pininfarina совместно разработали водородный внедорожник
Автомобиль работает на съемных картриджах из водорода. Его первые поставки на рынок намечены на начало 2026 года.
Афро-европейская и итальянская компании заявили, что их машина способна будет преодолевать 800 км пути на четырех картриджах.
Базовая модель с заднеприводной узловой установкой в 300 л.с. и временем разгона 6,5 секунды оценивается в 68 200 долларов.
Улучшенная полноприводная версия будет иметь мощность двигателя 500 л.с., разгоняться до 100 км за 4,5 секунды, а ее максимальная скорость ограничится 250 км/ч.
Стоимость такого авто в заряженном состоянии будет достигать 99 600 долларов.
Картриджи автомобиля легко снимаются вручную и заправляются на станции либо заменяются в сервисном пункте. Заменить их так же просто, как батарейки в фонарике.
Если владелец авто не сможет осуществить замену на водородной станции, то компания NamX обещает прислать картриджи со своим курьером.
Инновационный транспорт на топливных водородных элементах характеризуется нулевым уровнем загрязнения окружающей среды.
Он достойно заменит электромобили на литиевых батареях.
Разработчики заверяют, что со временем водородные картриджи можно будет использовать для зарядки других устройств.
Опубликовано: Наталья Павлова
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Наталья
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