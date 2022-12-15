В Минобороны РФ сообщили, что служащие ВС РФ уничтожили 2 диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе села Павловка ДНР.

15 декабря официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил, что на Южно-Донецком направлении служащие армии России ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины в окрестностях села Павловка.

Помимо прочего, российские военнослужащие поразили резервы украинской армии в районе села Доброволье Донецкой Народной Республики.

Конашенков уточнил, что за прошедшие сутки спецоперации на данном участке фронта солдаты ВС РФ уничтожили 40 единиц личного состава убитыми и ранеными и четыре автомобиля ВСУ.