ВС РФ уничтожили 2 диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе села Павловка
В Минобороны РФ сообщили, что служащие ВС РФ уничтожили 2 диверсионно-разведывательные группы ВСУ в районе села Павловка ДНР.
15 декабря официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил, что на Южно-Донецком направлении служащие армии России ликвидировали две диверсионно-разведывательные группы Вооружённых сил Украины в окрестностях села Павловка.
Помимо прочего, российские военнослужащие поразили резервы украинской армии в районе села Доброволье Донецкой Народной Республики.
Конашенков уточнил, что за прошедшие сутки спецоперации на данном участке фронта солдаты ВС РФ уничтожили 40 единиц личного состава убитыми и ранеными и четыре автомобиля ВСУ.
Опубликовано: Диана Мудреченко
-
-
Наталья
Снигирь пришла на премьеру картины «Чук и Гек. Большое приключение» без Цыганова, отказавшись общаться с журналистами
Актриса Юлия Снигирь посетила премьеру фильма "Чук и Гек. Большое приключение" без Евгения Цыганова. Кроме того, звезда экрана наотрез отказалась отвечать на вопросы представителей СМИ.Подробнее...
-