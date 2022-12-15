МО РФ: российские солдаты сорвали атаку ВСУ в направлении посёлка Софиевка ЛНР
В минобороны РФ сообщили, что российские солдаты сорвали атаку украинской армии в направлении посёлка Софиевка ЛНР.
15 декабря российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны России рассказал о ситуации на Купянском направлении фронта.
Конашенков заявил, что за минувшие сутки СВО бойцы Вооружённых сил Украины предприняли попытку атаки позиций российских военнослужащих в направлении посёлка Софиевка Луганской Народной Республики, которая была оперативно сорвана служащими ВС РФ.
В результате провальной атаки потери личного состава украинской армии на данном участке фронта составили до 35 единиц живой силы, а также одна боевая бронированная машина и 3 пикапа.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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