В минобороны РФ сообщили, что российские солдаты сорвали атаку украинской армии в направлении посёлка Софиевка ЛНР.

15 декабря российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга Министерства обороны России рассказал о ситуации на Купянском направлении фронта.

Конашенков заявил, что за минувшие сутки СВО бойцы Вооружённых сил Украины предприняли попытку атаки позиций российских военнослужащих в направлении посёлка Софиевка Луганской Народной Республики, которая была оперативно сорвана служащими ВС РФ.

В результате провальной атаки потери личного состава украинской армии на данном участке фронта составили до 35 единиц живой силы, а также одна боевая бронированная машина и 3 пикапа.