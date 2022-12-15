РИА Новости: Генштаб ВСУ отказался от прекращения огня на Новый год

Российское информагентство РИА Новости пишет, что Украина отказалась от новогоднего перемирия.

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины отказались от идеи заключения Новогоднего перемирия с Россией. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

"Генштаб украинских войск выступил против временного прекращения огня на Новый год", - пишет источник.

Ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявил, что от украинской стороны не поступало предложений о новогоднем перемирии.