Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал спортивную сферу за отсутствие достижений на Олимпиаде и не только.

15 декабря Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о том, что Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад «Об отдельных вопросах развития спорта в условиях санкций» и раскритиковал чиновников, которые курируют спортивную сферу, из-за отсутствия достижений на Олимпиаде и других международных соревнованиях.

Лукашенко отметил, что назначенный в 2018 году на пост министр спорта и туризма Сергей Ковальчик не оправдал возложенных на него надежд.

В качестве примера белорусский лидер назвал ситуацию с отечественным футболом. Александр Лукашенко признался, что сравнивает игру белорусских футболистов с игрой, которую показывают на ЧМ-2022 в Катаре, и ему «просто страшно становится».

Помимо прочего, Лукашенко подчеркнул факт того, что белорусские спортсмены завоёвывали большое количество медалей на Олимпиаде, «когда [в стране] не было вообще никаких спортивных сооружений», но в настоящее время, невзирая на то, что в республике созданы все условия для занятий спортом, Беларусь не может занять высокую позицию в медальном зачёте.