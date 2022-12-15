Главком ВСУ Залужный назвал Мелитополь главной целью украинской армии

Главком ВСУ Валерий Залужный назвал Мелитополь главной целью украинской армии для захвата Крыма.

15 декабря главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный в интервью британской газете The Economist заявил, что для того, чтобы украинская армия смогла «добраться до границ Крыма», ей «нужно преодолеть расстояние 84 км до Мелитополя» в Запорожской области.

Залужный убеждён, что взятие города Мелитополь под контроль киевского режима даст ВСУ «полный огневой контроль сухопутного коридора», что позволит украинским боевикам «вести огонь по Крымскому перешейку».