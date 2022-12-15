Старовойт: ВСУ обстреляли хутор Кучеров в Курской области, повредив 2 частных дома
2022-12-15 18:21
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что бойцы украинской армии обстрелял хутор Кучеров Беловского района, повредив 2 дома.
15 декабря губернатор Курской области российской Федерации Роман Старовойт в официальном Telegram-канале сообщил, что бойцы Вооружённых сил Украины выпустили не менее 6 снарядов по хутору Кучеров Беловского района, пострадавших среди мирного населения нет.
Отмечается, что в результате атаки со стороны ВСУ в курском хуторе в двух частных домовладения зафиксированы повреждения, в частности, выбиты окна, частично разрушены заборы и фасады.
Опубликовано: Диана Мудреченко