Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что бойцы украинской армии обстрелял хутор Кучеров Беловского района, повредив 2 дома.

15 декабря губернатор Курской области российской Федерации Роман Старовойт в официальном Telegram-канале сообщил, что бойцы Вооружённых сил Украины выпустили не менее 6 снарядов по хутору Кучеров Беловского района, пострадавших среди мирного населения нет.

Отмечается, что в результате атаки со стороны ВСУ в курском хуторе в двух частных домовладения зафиксированы повреждения, в частности, выбиты окна, частично разрушены заборы и фасады.