Брендан Фрейзер не будет сниматься в сиквеле фильма Джордж из джунглей: актер рассказал о причинах своего решения

Брендан Фрейзер не станет сниматься в сиквеле Джорджа из джунглей, но снимется в новом проекте Тихий американец.

Первый фильм Джордж из джунглей был снят в 1997-м году, и принес актеру Брендану Фрейзеру, сыгравшему в нем главную роль заслуженную славу и популярность. По сюжету, герой был воспитан в семействе обезьян в джунглях, но потом он встречает девушку Урсулу, которая привозит его в цивилизацию, в Сан-Франциско.

На вопрос журналистов о причине отказа от участия в планируемом сиквеле Брендан Фрейзер ответил, что одновременно с предложением сняться в новой версии старого фильма он получил более заманчивое: сняться в Тихом американце, где партнером Фрейзера выступит Майкл Кейн.

Актер говорит, что ему хочется также поработать с жанром вестерна, и рассказать на экране чисто американскую историю. Он утверждает, что старается сниматься в разнообразных проектах, что поддерживает его интерес к профессии и зрительское внимание к нему, как к актеру.