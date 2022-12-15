Звезда сборной Великобритании Рахим Стерлинг уехал с ЧМ из-за ограбления

По сообщениям издания Сан, футболист Рахим Стерлинг, являющийся одним из лидеров сборной Великобритании по футболу, был вынужден досрочно покинуть Катар из-за ограбления дома.

Рахим Стерлинг вынужденно покинул Катар, когда получил сообщение о том, что на его дом было совершено вооруженное нападение. К счастью, никто не пострадал.

Во время ограбления в доме Стерлинга находились его дети и возлюбленная футболиста. Упоминается, что злоумышленники похитили из дома Рахима Стерлинга часы стоимостью около трехсот тысяч фунтов.

Информацию о том, что футболист покидает расположение сборной в Катаре, подтвердил тренер английской команды Гаррет Саутгейт. Сборной Великобритании предстоит ответственный матч с французской командой. Пока неизвестно, как отъезд Стерлинга может повлиять на исход противостояния.