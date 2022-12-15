Напольный тип биде надежен при монтаже, и будет служить долгие годы

Срок службы напольного биде зависит от правильности монтажа, и от качества и репутации производителя сантехнического средства.

Приобретение напольного биде будет оптимальным выходом, если вы решили установить его уже после окончания ремонта. Напольное биде не потребует значительных разрушений при монтаже, в отличие от настенного, которое прячет коммуникации в стенке.

Санфаянс и санфарфор основные материалы, из которых изготавливается данный вид сантехники. Санфарфоровое напольное биде, дороже по стоимости, но, служит в среднем на 20 лет дольше, и отличается гладкостью поверхности. Поэтому оно меньше склонно впитывать неприятные запахи и загрязнения, чем грешит санфаянсовый аналог.

Какое биде предпочесть решать вам, но из топовых вариантов производителей мы назовем Jika, Laufen и Villeroy Bosch. Биде напольное имеет неоспоримые преимущества: цены на биде такого типа невелики, установка проста, и они воспринимаются, как более устойчивые и прочные. Также стилистически его можно органично интегрировать в пространство ванной комнаты, установив на удалении от унитаза примерно в 70 сантиметрах.