Юрий Стоянов назвал свое участие в проекте Вампиры средней полосы новым этапом в своей актерской карьере

Для Юрия Стоянова участие в сериале Вампиры средней полосы стало новым дыханием в карьере актера.

На вопрос журналиста, бравшего у Юрия Стоянова интервью, о том не боится ли он, что роль Святослава Вернидубовича, патриарха клана вампиров, приклеится к нему, артист ответил, что подобных опасений у него нет.

По его словам, за время существования проекта Городок ему довелось сыграть более шести тысяч различных персонажей, а потому превратиться в актера одной роли ему совершенно не страшно.

Роль в Вампирах средней полосы Стоянов рассматривает как своеобразную карьерную перезагрузку, ведь ему приходилось не единожды экспериментировать в своей актерской биографии, и никогда нельзя знать наверняка, какая роль западет зрителю в душу.