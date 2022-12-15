Юрий Стоянов назвал свое участие в проекте Вампиры средней полосы новым этапом в своей актерской карьере
Для Юрия Стоянова участие в сериале Вампиры средней полосы стало новым дыханием в карьере актера.
На вопрос журналиста, бравшего у Юрия Стоянова интервью, о том не боится ли он, что роль Святослава Вернидубовича, патриарха клана вампиров, приклеится к нему, артист ответил, что подобных опасений у него нет.
По его словам, за время существования проекта Городок ему довелось сыграть более шести тысяч различных персонажей, а потому превратиться в актера одной роли ему совершенно не страшно.
Роль в Вампирах средней полосы Стоянов рассматривает как своеобразную карьерную перезагрузку, ведь ему приходилось не единожды экспериментировать в своей актерской биографии, и никогда нельзя знать наверняка, какая роль западет зрителю в душу.
Опубликовано: Эльза Ли