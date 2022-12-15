Уоллес не исключил поставку ВСУ крылатой ракеты Storm Shadow дальностью 560 км

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес не исключил возможную поставку ВСУ крылатой ракеты Storm Shadow дальностью 560 км.

15 декабря глава Министерства обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес в интервью британской радиостанции Times Radio заявил, что на данный момент «не будет спекулировать о том, какие именно оружейные системы будут поставлены» киевскому режиму, однако отметил, что «ракеты Storm Shadow, если их предложить Украине, значительно увеличат её возможности».

Уоллес утверждает, что виды оружия, которые Лондон отправит Киеву в рамках оказания военной помощи, будут выбраны с учётом нужд и технических возможностей украинской армии.