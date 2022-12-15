Новый Аватар: Путь воды будет участвовать в гонке за Золотой Глобус 2023 года

Нашумевший Аватар: Путь воды будет номинироваться на премию Золотой Глобус 2023 года в категории лучшего фильма.

Голливудская ассоциация иностранной прессы подтвердила, что фильм Аватар: Путь воды войдет в число номинантов на главный приз премии Золотой Глобус в 2023-м году. Фильм будет номинироваться в категории на лучший драматический фильм.

Кроме Аватара, ассоциация назвала других номинантов, и по всему видно, что битва за призы будет жаркая, ведь ему конкуренцию составят проекты мастодонтов голливудской режиссуры. Джозеф Косински представит Топ Ган: Мэверик, Стивен Спилберг Фабельманов, а Базз Лурман биографическую картину Элвис.

За звание лучшего режиссера поборются Дэниэл Шайнерт, Базз Лурман, Стивен Спилберг, Дэн Кван и Джеймс Кэмерон.