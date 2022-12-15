Режиссер фильма Аватар: Путь воды заболел коронавирусом, и не придет на премьеру своего детища
2022-12-15 20:20
Создатель Аватар: Путь воды Джеймс Кэмерон сообщил, что пропустить премьеру фильма из-за диагностированного у него коронавируса.
Как накануне сообщило издание Голливуд Репортер, режиссер проекта Аватар: Путь воды сдал накануне тест на Ковид, и он оказался положительным. В связи с этим обстоятельством Джеймс Кэмерон будет вынужден пропустить премьеру своего фильма.
Представитель компании Дисней подтвердил, что у Кэмерона диагностирован коронавирус. Режиссер не сможет присутствовать на премьере фильма в Лос-Анджелесе, но самочувствие его опасений не вызывает.
Ранее режиссер говорил о возможном досрочном завершении цикла Аватара. Изначально планировалось пять фильмов, но, если они не окупятся, Кэмерон остановится на уже снятых трех.
Опубликовано: Эльза Ли