Режиссер фильма Аватар: Путь воды заболел коронавирусом, и не придет на премьеру своего детища

Создатель Аватар: Путь воды Джеймс Кэмерон сообщил, что пропустить премьеру фильма из-за диагностированного у него коронавируса.

Как накануне сообщило издание Голливуд Репортер, режиссер проекта Аватар: Путь воды сдал накануне тест на Ковид, и он оказался положительным. В связи с этим обстоятельством Джеймс Кэмерон будет вынужден пропустить премьеру своего фильма.

Представитель компании Дисней подтвердил, что у Кэмерона диагностирован коронавирус. Режиссер не сможет присутствовать на премьере фильма в Лос-Анджелесе, но самочувствие его опасений не вызывает.

Ранее режиссер говорил о возможном досрочном завершении цикла Аватара. Изначально планировалось пять фильмов, но, если они не окупятся, Кэмерон остановится на уже снятых трех.