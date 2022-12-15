Глава офиса Зеленского Ермак назвал призывы к переговорам с Россией смешными

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак назвал призывы к мирным переговорам Украины с Россией смешными.

15 декабря глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью журналу The Economist заявил о том, что призывы «некоторых западных политиков» о возобновлении проведения процедуры переговоров между Киевом и Москвой для мирного урегулирования украинского конфликта «является фундаментальной ошибкой».

Ермак убеждён, что делать заявления о необходимости переговоров «до того, как Россия признает само право Украины на существование как суверенного государства, смешно».