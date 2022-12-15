Глава ВСУ Залужный: У Украины не осталось техники для ведения наступления

Главнокомандующий украинской армией Залужный заявил о нехватке техники у Украины

Российское издание "Московский Комсомолец" приводит слова генерала Залужного о нехватке техники у украинской армии.

Залужный заявил, что для ведения наступления и выхода на рубежи 23 февраля Украине нужны более 300 танков и 700 машин пехоты.

"Главком ВСУ Залужный заявил, что Украина сможет выйти на рубежи 23 февраля, если "будет иметь 300 танков, около 700 боевых машин пехоты и полтысячи гаубиц", - пишет МК.