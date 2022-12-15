Главком ВСУ Залужный заявил об успехе мобилизации в России

Валерий Залужный высказался о проведении в Российской Федерации мобилизации.

Командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный дал комментарий о проведенной в Российской Федерации мобилизации.

По словам Залужного, мобилизация была успешной. Также он добавил, что не стоит верить в слова о том, что мобилизованные не будут сражаться.

"Российская мобилизация сработала. Неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут сражаться. Они будут", - заявил он.