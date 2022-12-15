Главком ВСУ Залужный заявил об успехе мобилизации в России
2022-12-15 23:11
Валерий Залужный высказался о проведении в Российской Федерации мобилизации.
Командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный дал комментарий о проведенной в Российской Федерации мобилизации.
По словам Залужного, мобилизация была успешной. Также он добавил, что не стоит верить в слова о том, что мобилизованные не будут сражаться.
"Российская мобилизация сработала. Неправда, что их проблемы настолько ужасны, что эти люди не будут сражаться. Они будут", - заявил он.
Опубликовано: Николай Скира