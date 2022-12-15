Залужный: Россия бросит в наступление на Киев 200 тысяч солдат
2022-12-15 23:31
Глава Украинской армии заявил, что российские войска готовятся к штурму Киева.
Залужный отметил успех проведения российской мобилизации и заявил, что не стоит верить словам о небоеспособности мобилизованных.
Также он добавил, что сейчас Россия готовит 200 тысяч солдат, которые в скором времени пойдут в наступление на столицу Украины.
"Россияне готовят 200 тысяч солдат. Я не сомневаюсь, что они снова пойдут на Киев", - заявил он.
Залужный добавил, что российское наступление может начаться в период с конца января по март.
Опубликовано: Николай Скира