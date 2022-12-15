В Минобороны РФ объяснили, зачем с машин медиков убрали красные кресты

Руководитель военно-медицинского управления Минобороны России Дмитрий Тришкин рассказал, почему с санитарных машин в зоне спецоперации пришлось убрать красные кресты.

По его словам, ВСУ выбирают своими целями мирных жителей, все чаще под ударом оказываются медработники.

Тришкин отметил, что потери среди медиков связаны и с тем, что они постоянно находятся на передовой и попадают под обстрелы.

В связи со сложившейся ситуацией с бортов многих санитарных машин убрали красные кресты.