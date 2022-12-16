Белый дом: США не воюют с Россией, хоть и поставляют оружие Украине
2022-12-16 00:51
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты не воюют с Россией.
При этом она признала, что США продолжают поставлять оружие на Украину. Этим она объяснила планы по передаче украинским военным ракетных комплексов Patriot.
Жан-Пьер подчеркнула, что США не находятся в состоянии войны с РФ, несмотря на заявления самой России.
Она напомнила, что еще год назад Джо Байден предупреждал Владимира Путина, что США будут предоставлять Украине военную помощь.
Опубликовано: Светлана Репина