Белый дом: США не воюют с Россией, хоть и поставляют оружие Украине

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Соединенные Штаты не воюют с Россией.

При этом она признала, что США продолжают поставлять оружие на Украину. Этим она объяснила планы по передаче украинским военным ракетных комплексов Patriot.

Жан-Пьер подчеркнула, что США не находятся в состоянии войны с РФ, несмотря на заявления самой России.

Она напомнила, что еще год назад Джо Байден предупреждал Владимира Путина, что США будут предоставлять Украине военную помощь.