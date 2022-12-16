Lockheed Martin: на американской авиабазе в Техасе разбился новейший истребитель F-35

APS
2022-12-16 01:35

Производитель самолетов Lockheed Martin сообщил о крушении истребителя F-35 на американской военной базе в Техасе.

По информации компании, это произошло во время выполнения испытательного полета при вертикальной посадке. 

Крушение потерпел новейший самолет F-35B Lightning II. Носовое шасси подломилось, и самолет оказался за пределами посадочной полосы.

Раскручиваясь, истребитель задел крылом землю. Пилоту удалось катапультироваться. 

Опубликовано: Светлана Репина







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