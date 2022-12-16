Главком ВСУ Залужный: украинские военные уже на грани

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный в интервью The Economist рассказал, что украинские военные деморализованы ударами российских вооруженных сил.

По его словам, сложно говорить о продолжении боев без света и воды. Он отметил, что военные находятся на грани.

Залужный также подчеркнул, что продолжение атак российской стороны может полностью остановить энергосистему Украины.

Он отметил, что генерал армии РФ Суровикин похож на полководца времен Петра I.