EXXpress: Германия скрывает правду о взрывах на «Северных потоках»

Издание EXXpress сообщает, что депутат Левой партии ФРГ Сара Вагенкнехт направила запрос по поводу взрывов на «Северных потоках» в несколько ведомств Германии, но не получила ответа.

Автор материала отмечает, что с момента инцидентов на газопроводах прошло уже много времени, но в Германии не обнародовали никакой информации.

Сама Вагенкнехт считает, что Германия скрывает, кто виноват в отсутствии поставок газа или просто не хочет знать об этом.

По ее мнению, у общественности может сложиться впечатление, что власти не заинтересованы в расследовании взрывов.