EXXpress: Германия скрывает правду о взрывах на «Северных потоках»
2022-12-16 03:17
Издание EXXpress сообщает, что депутат Левой партии ФРГ Сара Вагенкнехт направила запрос по поводу взрывов на «Северных потоках» в несколько ведомств Германии, но не получила ответа.
Автор материала отмечает, что с момента инцидентов на газопроводах прошло уже много времени, но в Германии не обнародовали никакой информации.
Сама Вагенкнехт считает, что Германия скрывает, кто виноват в отсутствии поставок газа или просто не хочет знать об этом.
По ее мнению, у общественности может сложиться впечатление, что власти не заинтересованы в расследовании взрывов.
Опубликовано: Светлана Репина