Турция готова встретить новогодних туристов настоящим праздником с елками, концертами и вкусной едой

Искупаться в море в январе здесь не получится, но теплая погода ждет гостей страны.

Тем туристам, кто собирается провести новогодние каникулы в Турции, явно повезло.

В Новогодье в Анталье вполне комфортная для зимы температура: +10...+15 градусов.

Все отели без исключения устраивают для гостей роскошный новогодний праздник с вкусным столом, фейерверками, елкой и зажигательными конкурсами.

Если поехать в Стамбул, то в европейской части Старого города, в старинном квартале Пера и на площади Таксым, можно посетить многочисленные концерты на открытом воздухе. Приятным будет и шопинг, где можно выбрать подарки родным и близким.

А в горной части страны туристов ждут горнолыжные курорты с шикарным европейским уровнем. Здесь на выбор предлагается множество лыжных трасс разного уровня сложности и много современных канатных дорог.