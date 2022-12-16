Захарова предупредила о самых тяжких последствиях силы, которые хотят вмешаться в ход СВО

Спикер МИДа России тем самым прокомментировала инициативу Франции повлиять на ситуацию с Запорожской АЭС.

«Что касается слов французского лидера [Эммануэля Макрона] о готовности, как он сказал, точечно вмешаться для защиты ЗАЭС, то это действительно требует расшифровки, потому что трактовок тут может быть очень много», — отметила Захарова.

По ее словам, «любой желающий» повлиять на ход СВО должен задуматься «о самых тяжелых последствиях. Такое вмешательство Захарова назвала «опасным шагом» для стороны, которая попытается его предпринять.



«А если речь идет об угрозе ядерного объекта, то, мне кажется, не стоит вновь повторять всю опасность подобного экспромта», — добавила Захарова.

При этом Захарова напомнила, что Россия открыто обсуждает вопросы безопасности ЗАЭС с МАГАТЭ, где сегодня официально присутствуют инспекторы этого агентства и не нуждается в других посредниках.