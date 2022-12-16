Мирошник предупредил, что ВСУ планируют провокации на новогодние праздники

Экс-консул ЛНР в России Родион Мирошник предупредил о готовящихся со стороны ВСУ провокациях, которые направлены на создание тревожной обстановки во время новогодних праздников.

«И вероятнее всего, они будут использовать период рождественских и новогодних праздников для как минимум провокаций и, возможно, каких-то локальных попыток прорыва линии соприкосновения», - отметил эксперт.

При этом Мирошник отмечает, что ВСУ сейчас не в лучшей форме, чтобы провдить активные контрнаступления.

«…армия достаточно сильно потрепана под Артемовском и Соледаром. Поэтому здесь больше информационного шума», — сказал он.

Ранее в Минобороны России также предупредили о возможных провокациях со стороны ВСУ в ближайшие несколько недель.