Пасечник: 8 человек погибли в результате обстрела ВСУ города Стаханов и села Лантратовка

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что 8 человек погибли и ещё 23 ранены в результате артобстрела ВСУ города Стаханов и села Лантратовка.

Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник в официальном Telegram-канале сообщил, что город Стаханов и село Лантратовка Троицкого района этим утром, 16 декабря, оказались под артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ.

Пасечник заявил, что в результате утренней атаки скончались восемь мирных жителей Стаханова и Лантратовки, ещё 23 получили ранения различной степени тяжести.