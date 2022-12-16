Пасечник: 8 человек погибли в результате обстрела ВСУ города Стаханов и села Лантратовка
2022-12-16 12:13
Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что 8 человек погибли и ещё 23 ранены в результате артобстрела ВСУ города Стаханов и села Лантратовка.
Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник в официальном Telegram-канале сообщил, что город Стаханов и село Лантратовка Троицкого района этим утром, 16 декабря, оказались под артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ.
Пасечник заявил, что в результате утренней атаки скончались восемь мирных жителей Стаханова и Лантратовки, ещё 23 получили ранения различной степени тяжести.
Опубликовано: Диана Мудреченко