Лукашенко заявил о срыве формирования единого белорусско-российского рынка газа

В Союзном государстве Беларуси и России есть проблемы с формированием газового рынка.

Такое заявление сделал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в пятницу, 16 декабря.

По его словам, все сроки формирования совместного с Российской Федерацией газового рынка были сорваны.

"Напомню, союзной программой по формированию объединенного рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны", - сказал он.

Также он добавил, что виновные должны быть привлечены к ответственности.