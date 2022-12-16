Лукашенко заявил о срыве формирования единого белорусско-российского рынка газа
2022-12-16 12:25
В Союзном государстве Беларуси и России есть проблемы с формированием газового рынка.
Такое заявление сделал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в пятницу, 16 декабря.
По его словам, все сроки формирования совместного с Российской Федерацией газового рынка были сорваны.
"Напомню, союзной программой по формированию объединенного рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны", - сказал он.
Также он добавил, что виновные должны быть привлечены к ответственности.
Опубликовано: Николай Скира