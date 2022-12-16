Армия России отразила три контратаки ВСУ на Донецком направлении

Генерал-лейтенант РФ Игорь Конашенков заявил, что солдаты российской армии успешно отразили три контратаки ВСУ на Донецком направлении.

В пятницу, 16 декабря 2022 года, представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в пресс-релизе сообщил о том, что служащие российской армии продолжают наступательные действия на Донецком участке фронта.

За прошедшие сутки на данном направлении солдаты ВС РФ отразили три атаки ВСУ в районах города Артёмовск и посёлка Шумы ДНР, а также близ посёлка городского типа Белогоровка ЛНР, уничтожив 40 единиц живой силы убитыми и ранеными, 3 боевые бронированные машины и 2 автомобиля украинской стороны.