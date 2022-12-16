Прокуратура раскрыла первые подробности выстрела из гранатомета в кабинете начальника полиции Польши

Польская прокуратура расследует взрыв в штаб-квартире национальной полиции, говорится в заявлении, направленном агентству Рейтер в пятницу.

Рейтер сообщает, что получила информацию на свой запрос от полиции Польши после сообщения о том, что начальник полиции выстрелил из гранатомета в своем кабинете.

Напомним, что министерство внутренних дел Польши сообщило в четверг, что глава полиции Ярослав Шимчик был ранен и госпитализирован, после взрыва гранатомета, подаренного во время визита в Украину, в его кабинете в главном управлении полиции в Варшаве.

Польские СМИ сообщили, что речь идет о гранатомете и что сам Шимчик случайно выстрелил из него в своем офисе, что стало серьезным нарушением правил техники безопасности.



Представитель прокуратуры отметил, что расследуется «действие, состоящее в непреднамеренном насильственном выбросе энергии, который угрожал жизни или здоровью многих людей или имуществу».

В заявлении говорится, что трое человек, в том числе Шимчик, считаются потерпевшими, без подробностей о возможных травмах.

Польские СМИ сообщают, что в результате взрыва в здании был поврежден потолок.