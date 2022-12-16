Древние славяне на Новый год наряжали совсем не ель, а абсолютно другое дерево

Приход нового года они отсчитывали от дня весеннего равноденствия и праздновали его весной.

А главным новогодним деревом они считали березу, которая символизировала наступление нового жизненного цикла.

Главным же священным деревом у древних славян считался дуб, который они очень почитали.

Новогоднюю березку традиционно украшали, плели из ее ветвей венки, водили вокруг нее хороводы.

Почиталась она и в другие праздники. Например, на Троицу ее убирали лентами, а затем срубали и ставили во дворе либо заносили в избу, где она занимала почетное место в красном углу.

Вечнозеленая ель была признана рождественским деревом только после принятия Христианства.