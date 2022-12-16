Bloomberg: Венгрия выступает за ускоренное вступление Украины в ЕС

Советник венгерского премьер-министра Балаш Орбан заявил, что Будапешт выступает за ускоренное вступление Украины в Евросоюз.

16 декабря американское информационное издание Bloomberg, со ссылкой на советника премьер-министра Венгрии Балаша Орбана, сообщило о том, что Будапешт выступает за ускоренное вступление Украины в Европейский союз.

Орбан считает, что страны-участницы ЕС должны оказывать давление на Еврокомиссию, чтобы вступление киевского режима в объединение европейских государств произошло «настолько быстро, насколько возможно».