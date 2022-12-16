Российские СМИ утверждают, что Запад стоит за Украинских войск на объекты в Российской Федерации.

Соединенные Штаты Америки и Польша оказывали Украине помощь в ударах по Крыму и регионам Российской Федерации.

об этом говорят данные, полученные из обломков беспилотников, которые и несли взрывчатку.

"США и Польша помогали Украине с дронами, наносившими удары по Крыму и регионам РФ. Такой вывод был сделан на основании проведенного анализа электронных компонентов перехваченных беспилотников - RT", - пишет МК.