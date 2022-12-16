ООН осудила покушение на главу «Русского дома» в ЦАР

В Офисе генсека ООН сообщили, что организация осуждает покушение на главу «Русского дома» в ЦАР.

В пятницу, 16 декабря 2022 года, официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал произошедшее покушение на главу «Русского дома» в ЦАР Дмитрия Сытого.

Дюжаррик заявил, что ООН осуждает «подобные нападения», а также пожелал Сытому, который получил серьёзные нападения и на данный момент находится в больнице в тяжёлом состоянии, скорейшего выздоровления.