Кадыров похвалил своих дочерей за попадание в санкционный список Евросоюза

Дочери главы Чечни Рамзана Кадырова попади под новые санкции Европейского союза.

Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал попадание своих дочерей в санкционный список Евросоюза.

Он заявил, что гордится своими дочерьми и тем, что "Запад их боится, как огня".

"Дорогие Айшат и Хадижат! Так держать! Вы мои маленькие и хрупкие дочки, но весь Запад вас боится как огня! Безмерно горжусь вами, мои любимые! Добро пожаловать в санкционный список ЕС!"— написал Кадыров.