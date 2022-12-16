Кадыров похвалил своих дочерей за попадание в санкционный список Евросоюза
2022-12-16 23:14
Дочери главы Чечни Рамзана Кадырова попади под новые санкции Европейского союза.
Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале прокомментировал попадание своих дочерей в санкционный список Евросоюза.
Он заявил, что гордится своими дочерьми и тем, что "Запад их боится, как огня".
"Дорогие Айшат и Хадижат! Так держать! Вы мои маленькие и хрупкие дочки, но весь Запад вас боится как огня! Безмерно горжусь вами, мои любимые! Добро пожаловать в санкционный список ЕС!"— написал Кадыров.
Опубликовано: Николай Скира