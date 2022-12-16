Кадыров ответил на санкции Евросоюза против своей семьи

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал санкции Европейского союза против своих дочерей.

"Дорогие Айшат и Хадижат! Так держать. Вы мои маленькие и хрупкие дочки, но весь Запад боится вас. Добро пожаловать в санкционный список ЕС", написал чеченский лидер в Telegram.