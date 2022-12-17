Foreign Policy: обмен Грайнер на Бута станет исторической ошибкой США

Издание Foreign Policy опубликовало статью Максимилиана Гесса, в которой он описывает обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута как историческую ошибку США.

Журналист напомнил, что Россия с 2010 года пыталась добиться освобождения Бута. По его мнению, Грайнер не должна была стать приоритетной кандидатурой на обмен.

Гесс пишет, что в этом случае был нарушен принцип не осуществлять обмен гражданских лиц, не связанных с дипломатией и службами безопасности.

Таким образом, создался опасный прецедент, который может привести к похищению людей для получения выкупа.