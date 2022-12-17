AP: Хорватия отказалась готовить украинских военных в рамках миссии Евросоюза

Associated Press сообщает, что парламент Хорватии не поддержал инициативу о проведении подготовки украинских военных в рамках миссии Евросоюза.

Депутаты от хорватской оппозиции заявили, что не собираются быть заложниками разногласий между лидерами других стран.

Они также напомнили, что по Конституции Хорватии в парламенте не должно проходить голосование во вопросам, которые находятся в сфере компетенции правительства и президента.

Подготовка украинских военных в Хорватии была бы возможна, если бы за инициативу проголосовали две трети парламентариев.