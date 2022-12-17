В Госдепе США прокомментировали возможные удары ВСУ по России

Первый заместитель главы пресс-службы американского Госдепартмента Ведант Пател рассказал об отношении властей США к возможным ударам ВСУ по России.

Он отметил, что Соединенные Штаты четко давали понять, что Украина может использовать американскую помощь для защиты своих территорий.

Пател подчеркнул, что эта позиция США не изменилась.

Ранее в The Times вышла статья о том, что США больше не возражают против нанесения ВСУ ударов по российской территории.