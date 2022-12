Илон Маск пообещал «контрольный выстрел» в Twitter

Владелец соцсети Twitter Илон Маск пообещал, что в скором времени сделает «контрольный выстрел».

Ранее Twitter ввел блокировку аккаунтов журналистов известных изданий, которые критиковали Маска и его политику.

Так, были заблокированы аккаунты обозревателей The Washington Post, The New York Times, CNN.

После этого Маск запустил опрос о том, стоит ли снимать эти блокировки. Но когда за положительный ответ проголосовали многие пользователи, опрос был отменен.