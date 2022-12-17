В постпредстве России при ЕС объяснили, как антироссийские санкции нарушают права европейцев
2022-12-17 00:57
Постоянное представительство России при Евросоюзе опубликовало заявление о том, что антироссийские санкции нарушают права европейцев.
Там отметили, что запрет российских СМИ в Европе лишает жителей континента возможности иметь альтернативную точку зрения.
По мнению российской стороны, такие мер нарушают права граждан стран ЕС на доступ к информации.
В заявлении также сказано о попрании свободы слова и прав журналистов.
Опубликовано: Светлана Репина