В постпредстве России при ЕС объяснили, как антироссийские санкции нарушают права европейцев

Постоянное представительство России при Евросоюзе опубликовало заявление о том, что антироссийские санкции нарушают права европейцев.

Там отметили, что запрет российских СМИ в Европе лишает жителей континента возможности иметь альтернативную точку зрения.

По мнению российской стороны, такие мер нарушают права граждан стран ЕС на доступ к информации.

В заявлении также сказано о попрании свободы слова и прав журналистов.