Захарова: США неспособны к равноправному диалогу
2022-12-17 01:55
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления представителей американских властей на саммите США – Африка.
По ее словам, Соединенные Штаты в очередной раз показали свою неспособность к равноправному диалогу.
Захарова подчеркнула, что слова американцев о свободе выбора стран Африки являются доказательством двойных стандартов.
Она также упомянула законопроект США о наказании за все виды сотрудничества с Россией, назвав его ограничением экономических и политических свобод
Опубликовано: Светлана Репина