Захарова: США неспособны к равноправному диалогу

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления представителей американских властей на саммите США – Африка.

По ее словам, Соединенные Штаты в очередной раз показали свою неспособность к равноправному диалогу.

Захарова подчеркнула, что слова американцев о свободе выбора стран Африки являются доказательством двойных стандартов.

Она также упомянула законопроект США о наказании за все виды сотрудничества с Россией, назвав его ограничением экономических и политических свобод