Депутат Госдумы Шеремет: позиция США по Крыму им сильно аукнется

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что позиция США по Крыму им сильно аукнется. Так он прокомментировал признание Соединенными Штатами права ВСУ проводить на полуострове военные операции.

По словам депутата, Россия не допустит никаких посягательств на ее территории, и будет пресекать все попытки провокации на корню.

При этом Шеремет подчеркнул, то США таким подходом фактически разрешили Украине посягать на территориальную целостность РФ.

Он предложил объявить Джона Кирби, который сделал это заявление, персоной нон-грата и подать в международный розыск.