Валерия Ланская рассказала, к кому она ушла от мужа

Две недели назад артистка огорошила общественность заявлением о разводе с отцом своего сына кинорежиссером Станиславом Ивановым.

Поклонники удивились тому, что 35-летняя Валерия Ланская, недавно сообщившая о разводе с мужем, уже в новых отношениях. Как выяснилось, у нее роман с артистом Московского театра оперетты Эдгаром Голосным.

Как уточняет СтарХит, мужчина моложе избранницы на четыре года. Звезда кино призналась, что не чает души в новой пассии.

«Наверное, это любовь с первого взгляда, — полагает Валерия. — Когда любишь, тогда хочешь, чтобы человеку было хорошо, и он хочет, чтобы тебе было хорошо. Потому мы вообще не спорим».

Эдгар также перечислил черты, зацепившие его в Ланской. «Доброта, честность, безоговорочная любовь. Банально звучит, но это так. Я говорю искренне, честно», — признался Голосной.

Пара много работает, и им некогда распыляться на ссоры. «Даже если мы дома, все равно сидим за компьютером, к примеру. Если есть свободный вечер — можем пойти в кино», —поделилась Ланская.

Артистка познакомила Эдгара с семилетним сыном Артемием. Мальчик сразу подружился с избранником мамы.