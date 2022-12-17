Подростка похоронили заживо, но он сумел выжить

Истории заживо похороненных людей встречаются не только в кинофильиах, но и в реальной жизни.

Нереальная история произошла с молодым французом в 30-е годы XX века. 19-летний Анджело Хейс погиб, разбившись на мотоцикле. Точнее, родные решили, что он погиб: молодой человек на ходу врезался в кирпичную стену, потерял сознание и его объявили мертвым. А спустя 3 дня похоронили, сообщает Рамблер.

Но страховая компания, выяснив, что отец Хейса застраховал жизнь сына на 200 тысяч франков, заподозрила неладное. И спустя 2 дня после похорон запросила эксгумацию тела. Просьбу удовлетворили.

И для Анджело это было спасением: оказалось, что сердце юноши, пусть и медленно, билось, а тело было теплым. Хейса доставили в больницу, сделали несколько операций, провели курс реабилитации. Благодаря этому он выжил.

До похорон Хейс был без сознания из-за большой травмы головы. Анджело был в коме, потому его тело расходовало меньше кислорода, что помогло французу выжить.

Хейс, оправившись от несчастного случая, запустил собственный бизнес по производству гробов, из которых в случае ошибочного захоронения можно выбраться. Эти гробы оснащены радиопередатчиками, химическим туалетом и библиотекой.