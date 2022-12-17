Путин посетил штаб СВО, выслушав предложения о дальнейших шагах в Украине

Владимир Путин побывал в объединённом штабе всех родов войск России, принимающих участие в спецоперации.

В субботу Владимир Путин лично прибыл в штаб командования специальной военной операции в Украине, где заслушал доклады от глав войск всех участков фронта. Также Путину доложили о ближайших стратегических мерах российских войск в ходе спецоперации и шагах, рассчитанных на среднесрочную перспективу.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков утверждает, что президент России также провёл персональные встречи с каждым из командующих на отдельных участках СВО.