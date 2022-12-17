Украинская армия нанесла удары по Новой Каховке из ствольной артиллерии
2022-12-17 13:38
Экстренные службы Херсонской области сообщили об обстрелах Новой Каховски со стороны артиллерии ВСУ.
Артиллерия украинской армии нанесла удары по Новой Каховке в Херсонской области, сообщает представитель экстренных служб региона.
"Киевский режим продолжает обстреливать объекты гражданской инфраструктуры. В 5.05 ствольная артиллерия украинской армии нанесла удары по городу Новая Каховка. Жертв среди гражданского населения нет. Ущерб от разрушений объектов уточняется", - сказал представитель.
Украинская армия регулярно наносит удары по объектам инфраструктуры. Обстрелам подверглись населенные пункты Голая Пристань, Алешки, Новая Каховка, Скадовск.
Опубликовано: Максим Алексеев