Фотин: с осени 2023 года срок службы в армии России составит два года

Подполковник России Михаил Фотин утверждает, что в скором времени в стране увеличат срок военной службы для призывников.

Днём субботы российский комиссар по Дубне, Дмитрову и Талдому подполковник Михаил Фотин публично заявил, что мобилизационные процессы в стране не прекращены, а лишь приостановлены. По данным Фотина, уже с осени 2023 года призванные на срочную службу в армию России будут служить два года.

Михаил Фотин назвал подобное решение российского руководства оправданным, поскольку северные соседи России в лице Финляндии и Швеции в ступают в западный блок НАТО.

Примечательно, что позднее видеозапись с выступлением Фотина была удалена с опубликовавшего его канала, поскольку заявление подполковника РФ могут не соответствовать действительности.